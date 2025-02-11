Дефицит бюджета РФ за январь 2025 г. предварительно составил 1,71 трлн руб. — Минфин
13:20 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, в январе текущего года составил 1,71 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина.
«По итогам января 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 1 706 млрд рублей. <…> Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом», — говорится в сообщении. По предварительной оценке, объем доходов вырос на 11,4%, до 2,67 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем расходов федерального бюджета по итогам января 2025 года вырос на 73,6% и составил 4,38 трлн рублей.
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