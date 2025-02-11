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Трамп об украинском кризисе: Я действительно думаю, что мы добились очень хорошего прогресса

21:32 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в мирном урегулировании украинского кризиса достигнут значительный прогресс.

«У нас есть хороший прогресс по этому вопросу. <…> Я действительно думаю, что мы добились очень хорошего прогресса», — сказал он журналистам во время встречи с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме.

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