0
0
175
НОВОСТИ

Белый дом сообщил об освобождении задержанного ранее в России американца Марка Фогела

22:15 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный в России за контрабанду наркотиков гражданин США Марк Фогел освобожден и скоро прибудет на родину. Об этом говорится в заявлении помощника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца.

«Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник [по Ближнему Востоку] Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает воздушное пространство РФ вместе с Марком Фогелом, американцем, который был задержан в России», — сообщил Уолтц.

Освобождение Фогела является «жестом доброй воли» со стороны Москвы и свидетельствует о прогрессе в урегулировании кризиса на Украине. «Президент [США Дональд] Трамп, [спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку] Стивен Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который является жестом доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в верном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне на Украине», — отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9330
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9721
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9118
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9454
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9336
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9334
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9281
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9357
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9256
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9181

Возврат к списку