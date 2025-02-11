Белый дом сообщил об освобождении задержанного ранее в России американца Марка Фогела

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный в России за контрабанду наркотиков гражданин США Марк Фогел освобожден и скоро прибудет на родину. Об этом говорится в заявлении помощника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца.

«Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник [по Ближнему Востоку] Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает воздушное пространство РФ вместе с Марком Фогелом, американцем, который был задержан в России», — сообщил Уолтц.

Освобождение Фогела является «жестом доброй воли» со стороны Москвы и свидетельствует о прогрессе в урегулировании кризиса на Украине. «Президент [США Дональд] Трамп, [спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку] Стивен Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который является жестом доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в верном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне на Украине», — отмечается в документе.