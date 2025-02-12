ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 м от реактора ЗАЭС

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали автомобильную стоянку в городе Энергодаре в 300 м от реактора Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — написал он в телеграм-канале.