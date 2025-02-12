Госдума отклонила проекты о введении въездных сборов для мигрантов
17:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума отклонила на пленарном заседании законопроекты о введении въездных сборов для иностранных граждан, прибывающих в Россию в безвизовом порядке.
Документы внесла в палату группа парламентариев фракции «Справедливая Россия — За правду». Изменения предлагалось внести в том числе в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Бюджетный кодекс РФ. В частности, предлагалось закрепить норму о том, что иностранным гражданам или лицам без гражданства, прибывающим в РФ без получения визы, не будет разрешаться въезд в страну, если они не заплатили въездной сбор.
В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что введение сбора «будет содействовать ослаблению нагрузки на бюджет в части осуществления мер по депортации иностранных граждан, нарушивших законодательство РФ, а также создаст дополнительный источник дохода».
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