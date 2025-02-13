Чиновники ЕС были потрясены тем, что состоялся разговор Путина и Трампа — Bloomberg

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские чиновники не знали заранее о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и были потрясены тем, что он состоялся. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указывает агентство, европейцы обеспокоены тем, что Трамп может заключить сделку с РФ до того, как у них появится шанс повлиять на него в отношении украинского вопроса. Телефонные переговоры президентов России и США усилили эти опасения среди многих чиновников ЕС, отмечает Bloomberg.