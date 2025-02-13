Генсек НАТО призывает «перейти к мышлению военного времени»

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО в своей стратегии должна перейти к «мышлению военного времени». Такое мнение выразил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Мы уже нарастили оборонное производство по всему альянсу. В последние годы мы производим больше и быстрее, чем когда-либо за десятилетия, но мы можем и должны сделать еще больше, чтобы обеспечить нам потенциал сдерживания и обороноспособность на долгие годы вперед. Нам необходимо перейти к мышлению военного времени. И нужно, чтобы промышленность менялась вместе с нами», — отметил он.