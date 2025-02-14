В Чили кит чуть не проглотил туриста вместе с лодкой
13:05 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Горбатый кит чуть не проглотил путешествовавшего в Чили на байдарке 24-летнего туриста. Спустя несколько секунд животное выплюнуло пострадавшего наружу, сообщила местная газета La Tercera.
Инцидент произошел в Магеллановом проливе у города Пунта-Аренас, находящегося в южной части Чили. На опубликованных изданием кадрах видно, как венесуэльского путешественника Адриана Симанкаса неожиданно проглатывает животное, пасть которого в несколько раз превышает саму лодку. После кит попытался перевернуться на спину, однако поняв, что проглотил человека, выплюнул его наружу спустя мгновение.
Симанкас оказался в воде и попытался забраться в перевернувшуюся лодку, однако кит продолжил сопровождать путешественника, по касательной наклоняя лодку и не позволяя туристу влезть в нее. В какой-то момент лодка даже оказалась на спине животного, и путешественник, державшийся за байдарку, невольно продолжил движение вместе с китом в сторону берега. Когда кит скрылся под водой, к Симанкасу подплыл его отец, снявший инцидент на видеокамеру, и оказал сыну необходимую помощь.
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