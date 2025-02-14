0
0
164
НОВОСТИ

В Чили кит чуть не проглотил туриста вместе с лодкой

13:05 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горбатый кит чуть не проглотил путешествовавшего в Чили на байдарке 24-летнего туриста. Спустя несколько секунд животное выплюнуло пострадавшего наружу, сообщила местная газета La Tercera.

Инцидент произошел в Магеллановом проливе у города Пунта-Аренас, находящегося в южной части Чили. На опубликованных изданием кадрах видно, как венесуэльского путешественника Адриана Симанкаса неожиданно проглатывает животное, пасть которого в несколько раз превышает саму лодку. После кит попытался перевернуться на спину, однако поняв, что проглотил человека, выплюнул его наружу спустя мгновение.

Симанкас оказался в воде и попытался забраться в перевернувшуюся лодку, однако кит продолжил сопровождать путешественника, по касательной наклоняя лодку и не позволяя туристу влезть в нее. В какой-то момент лодка даже оказалась на спине животного, и путешественник, державшийся за байдарку, невольно продолжил движение вместе с китом в сторону берега. Когда кит скрылся под водой, к Симанкасу подплыл его отец, снявший инцидент на видеокамеру, и оказал сыну необходимую помощь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 14.02.2025
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
0
47
13:32 14.02.2025
Лидеры ЕС оказались «унижены» началом диалога Путина и Трампа по Украине — Bloomberg
0
141
13:20 14.02.2025
Около 40% свердловских школьников-мигрантов не знают русский язык — власти
0
167
13:02 14.02.2025
Ростех подготовит 300 наставников для студентов целевых программ
0
166
13:00 14.02.2025
ЕС должен изменить свою политику, чтобы сесть за стол переговоров по Украине — Орбан
0
182
12:32 14.02.2025
В 2024 году приставы принудительно выдворили из РФ почти 90 тыс. мигрантов — ФССП
0
233
12:20 14.02.2025
При обстреле ВСУ выведена из строя единственная резервная линия энергоснабжения ЗАЭС
0
261
12:05 14.02.2025
В Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке РФ — Красносельский
0
274
12:00 14.02.2025
Россияне в январе вновь стали лидерами по покупке жилья в Турции
0
291
11:32 14.02.2025
Землетрясение силой до шести баллов произошло на Камчатке
0
321

Возврат к списку