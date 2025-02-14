Исключение ЕС из переговоров по Украине может изменить отношения с США — Писториус
22:40 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исключение ЕС из переговоров по Украине может стать поворотным моментом в отношениях с США. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — считает он.
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