0
0
4
НОВОСТИ

Исключение ЕС из переговоров по Украине может изменить отношения с США — Писториус

22:40 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исключение ЕС из переговоров по Украине может стать поворотным моментом в отношениях с США. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — считает он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 14.02.2025
Зеленский не подписал документ, предоставляющий США права на 50% ископаемых Украины — WP
0
194
21:20 14.02.2025
ЕС пообещал Украине «стабильную поддержку» до заключения мира, а не «победы», как раньше
0
274
20:40 14.02.2025
Работа экипажа самолета, упавшего под Актау, носила хаотичный характер — эксперты
0
367
20:00 14.02.2025
Основная угроза безопасности Европы исходит не от РФ и Китая, а изнутри — Вэнс
0
390
19:20 14.02.2025
Зеленский потребовал от НАТО армию в 1,5 млн человек, если Украину не примут в альянс
0
471
18:40 14.02.2025
Евросоюз намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества — фон дер Ляйен
0
481
18:35 14.02.2025
Собянин: В «Рудневе» открылся летно-испытательный комплекс для беспилотников
0
422
18:00 14.02.2025
Шольц заявил, что намерен уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером ФРГ
0
457
17:32 14.02.2025
Новый гендиректор Роскосмоса сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина
0
538
17:12 14.02.2025
Пентагон намерен отказаться от определенных видов вооружений для оптимизации бюджета — WSJ
0
494

Возврат к списку