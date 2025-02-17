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НОВОСТИ

Украинцы и европейцы в шоке от Мюнхенской конференции — офис Зеленского

14:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мюнхенская конференция по безопасности привела украинцев и европейцев в шок, признал советник офиса Зеленского Сергей Лещенко.

«Европа остается один на один со своими проблемами, с обеспечением своей безопасности. <…> Выступление [вице-президента США] Джей Ди Вэнса войдет в историю Мюнхенской конференции как пример того, что ничего хорошего в Мюнхене не происходит. Европейцы в шоке, украинцы в немного меньшем шоке, потому что у нас шок каждый день», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

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