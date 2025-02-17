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У Европы нет достаточно войск для отправки на Украину — глава польской спецслужбы

16:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны не обладают достаточным количеством подготовленных войск для участия в потенциальной миротворческой миссии на Украине после окончания боевых действий. С такой оценкой в эфире радиостанции Radio Zet выступил глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский.

«Если мы ведем речь о 100-тысячном контингенте, то речь идет об армейском корпусе, очень сильно расширенном корпусе. У Европы нет таких сил, готовых к отправке», — отметил Луковский. «У Европы нет таких войск. Давайте посмотрим на Германию — у нее, скорее всего, есть лишь одна такая дивизия, которую можно было бы полностью задействовать, и то при очень больших усилиях», — добавил он.

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