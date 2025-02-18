0
0
143
НОВОСТИ

Во Франции Соцпартия выдвинула вотум недоверия премьер-министру за его слова о мигрантах

10:32 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социалистическая партия Франции официально запросила голосование о доверии правительству в связи с заявлениями премьер-министра страны Франсуа Байру о засилье мигрантов в стране. Об этом партия сообщила в соцсети X.

«Перед лицом крайне правых правительство Франции должно оставаться надежным гарантом. Правительство Франсуа Байру не является таковым. Мы вносим предложение о вынесении вотума недоверия», — говорится в публикации, сопровождающей копии соответствующего заявления.

Ранее Соцпартия грозилась выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Байру в связи с его заявлениями о миграции. Месяц назад в интервью телеканалу LCI Байру, говоря о миграции, заявил, что во Франции присутствует «ощущение потопа», из-за которого некоторые «больше не узнают свою страну».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:05 18.02.2025
ГД предлагает защитить педагогов от физического и психологического воздействия — Володин
0
53
11:00 18.02.2025
Поставки газа России по «Турецкому потоку» в Европу вторую неделю подряд обновляют рекорд
0
71
10:20 18.02.2025
Переговоры РФ и США пройдут во дворце королевской семьи Саудовской Аравии Дирия
0
151
10:05 18.02.2025
Российские бойцы, прорвав оборону ВСУ у Тернов, вошли в Ямполовку в ДНР — Марочко
0
183
10:00 18.02.2025
ГД предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям — Володин
0
178
09:32 18.02.2025
Тайвань рассматривает возможность многомиллиардной закупки вооружений у США — Reuters
0
247
09:20 18.02.2025
В РФ предлагают давать до 5 лет тюрьмы за фиктивную выдачу сертификата о знании русского
0
262
09:05 18.02.2025
Маск считает, что Германию необходимо «снова освободить»
0
343
09:00 18.02.2025
За ночь сбиты пять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
0
271
22:40 17.02.2025
На экстренной встрече лидеров ЕС в Париже не принято никаких решений по Украине — Туск
0
1008

Возврат к списку