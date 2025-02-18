Во Франции Соцпартия выдвинула вотум недоверия премьер-министру за его слова о мигрантах

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социалистическая партия Франции официально запросила голосование о доверии правительству в связи с заявлениями премьер-министра страны Франсуа Байру о засилье мигрантов в стране. Об этом партия сообщила в соцсети X.

«Перед лицом крайне правых правительство Франции должно оставаться надежным гарантом. Правительство Франсуа Байру не является таковым. Мы вносим предложение о вынесении вотума недоверия», — говорится в публикации, сопровождающей копии соответствующего заявления.

Ранее Соцпартия грозилась выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Байру в связи с его заявлениями о миграции. Месяц назад в интервью телеканалу LCI Байру, говоря о миграции, заявил, что во Франции присутствует «ощущение потопа», из-за которого некоторые «больше не узнают свою страну».