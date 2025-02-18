0
0
151
НОВОСТИ

Переговоры РФ и США пройдут во дворце королевской семьи Саудовской Аравии Дирия

10:20 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Местом проведения российско-американских переговоров станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.

Делегации РФ и США скоро прибудут на площадку.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:05 18.02.2025
ГД предлагает защитить педагогов от физического и психологического воздействия — Володин
0
53
11:00 18.02.2025
Поставки газа России по «Турецкому потоку» в Европу вторую неделю подряд обновляют рекорд
0
71
10:32 18.02.2025
Во Франции Соцпартия выдвинула вотум недоверия премьер-министру за его слова о мигрантах
0
143
10:05 18.02.2025
Российские бойцы, прорвав оборону ВСУ у Тернов, вошли в Ямполовку в ДНР — Марочко
0
183
10:00 18.02.2025
ГД предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям — Володин
0
178
09:32 18.02.2025
Тайвань рассматривает возможность многомиллиардной закупки вооружений у США — Reuters
0
247
09:20 18.02.2025
В РФ предлагают давать до 5 лет тюрьмы за фиктивную выдачу сертификата о знании русского
0
262
09:05 18.02.2025
Маск считает, что Германию необходимо «снова освободить»
0
343
09:00 18.02.2025
За ночь сбиты пять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
0
271
22:40 17.02.2025
На экстренной встрече лидеров ЕС в Париже не принято никаких решений по Украине — Туск
0
1008

Возврат к списку