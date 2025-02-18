Переговоры РФ и США пройдут во дворце королевской семьи Саудовской Аравии Дирия
10:20 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Местом проведения российско-американских переговоров станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.
Делегации РФ и США скоро прибудут на площадку.
Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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