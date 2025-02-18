РФ и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне — Рубио

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Соединенные Штаты договорились восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних контактов. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

«Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты», — приводит слова Рубио агентство Associated Press (AP).