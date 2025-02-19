Сбер планирует осуществить 4,5 миллиона изменений IT-ландшафта в этом году

18:35

Фото оргкомитета Уральского форума

«Кибербезопасность в финансах»

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов принял участие в Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Во время дискуссии «Киберустойчивость финансового рынка в эпоху импортозамещения» он рассказал, какие ИТ-задачи удалось решить и какие вызовы стоят перед банком сегодня.

«Мы пересмотрели архитектуру и сделали скачок через одно поколение платформ, переизобрели себя на новом технологическом стеке, перешли на платформенный бигтех-ландшафт, который мы не просто построили, но и импортозаместили», – сообщил Кирилл Меньшов.

При проектировании новой ИТ-архитектуры и переходе на нее крайне важно обеспечить 100-процентную отказоустойчивость и непрерывность, подчеркнул Кирилл Меньшов. Поэтому в Сбере выработаны обязательные требования надежности к критическим системам. Новая архитектура позволяет управлять каждой бизнес-способностью отдельно, что делает ее более гибкой и надежной. Вместо нескольких крупных монолитов она состоит из примерно 200 бизнес-способностей, каждая из которых работает на микросервисах. Этим надо уметь управлять, что непросто. Быстро и без инцидентов перейти к новой архитектуре позволил постепенный перенос нагрузки с выявлением узким мест и их устранением.

«В результате мы готовы к следующему технологическому укладу, который сейчас начинается, – подчеркнул Кирилл Меньшов. – Потому что переход в эру GenAI и мультиагентных процессов невозможен без тотальной цифровизации базовых процессов – точно так же, как искусственный интеллект невозможен без данных. Организация сначала должна научиться работать с данными, а потом уже может подступаться к искусственному интеллекту. Так и здесь. Чтобы подступиться к следующему трансформационному поколению, которое набирает темп на Западе, нам очень важно завершить цифровую трансформацию операционных процессов и перейти на цифровые бизнес-способности, которыми в будущем смогут управлять AI-агенты».

В 2024 году Сбер осуществил 3,5 млн изменений ИТ-ландшафта, цель на этот год – 4,5 млн, поделился планами дальнейшего развития Кирилл Меньшов. Предстоит огромное количество доработок DevOps-циклов процессов, включая использование искусственного интеллекта в разработке в больших объемах. Таким образом, первая задача – ускорение. Вторая задача – надежность нового ИТ-ландшафта. И третья задача – дальнейшее импортозамещение, прежде всего периферийного ИТ-ландшафта и оборудования для совершенствования его эксплуатационных характеристик.

«То, что мы построили, дает нам фундамент для движения вперед. Мы видим, на чем сейчас фокусируется весь мир. Это агентность, автономизация процессов, следующий технологический цикл. И мы в него тоже начинаем вкатываться, потому что считаем, что мы как банк ни в коем случае не можем отставать от мировых трендов. Для нас это огромный вызов, который мы принимаем», – отметил Кирилл Меньшов.

Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» – крупнейшее мероприятие для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. Сбер – генеральный партнер форума.