Трамп заявил, что пригрозил БРИКС тарифами 150% за попытки создать альтернативу доллару

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 150% за любую попытку создать альтернативу доллару.

«Вы знаете, страны БРИКС <…> пытались уничтожить наш доллар. <…> Они хотели создать новую валюту», — сказал он в четверг, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне. «Поэтому, когда я пришел, первое, что я сказал — любая страна БРИКС, которая хотя бы упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%», — указал он.

Как утверждает Трамп, после этих угроз он ничего не слышал от стран БРИКС. «Я не знаю, что с ними случилось. В последнее время мы ничего не слышали от стран БРИКС», — добавил глава Белого дома.