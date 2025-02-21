Трамп заявил, что пригрозил БРИКС тарифами 150% за попытки создать альтернативу доллару
09:05 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 150% за любую попытку создать альтернативу доллару.
«Вы знаете, страны БРИКС <…> пытались уничтожить наш доллар. <…> Они хотели создать новую валюту», — сказал он в четверг, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне. «Поэтому, когда я пришел, первое, что я сказал — любая страна БРИКС, которая хотя бы упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%», — указал он.
Как утверждает Трамп, после этих угроз он ничего не слышал от стран БРИКС. «Я не знаю, что с ними случилось. В последнее время мы ничего не слышали от стран БРИКС», — добавил глава Белого дома.
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