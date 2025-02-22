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НОВОСТИ

Дети из Абхазии смогут участвовать в российских молодежных программах — Песков

19:30 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к „Большой перемене“, но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи», — сказал Песков.

Он отметил, что ранее с соответствующей просьбой — включить школьников и детей из Абхазии в российские программы поддержки молодежи, такие как «Большая перемена» — обратился кандидат в президенты Абхазии, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба.

Речь идет о таких проектах, как Движение первых, «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», форумы «Машук» и «Таврида» и другие. Школьникам и студентам из Абхазии будут предложены конкурсы по всем направлениям, в том числе спорт, образование, наука, культура, путешествия. «Таким образом, абхазская молодежь получит возможность в полной мере воспользоваться российскими программами постоянной поддержки талантливых и активных ребят», — отметил Песков.

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