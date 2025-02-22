Дети из Абхазии смогут участвовать в российских молодежных программах — Песков
19:30 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к „Большой перемене“, но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи», — сказал Песков.
Он отметил, что ранее с соответствующей просьбой — включить школьников и детей из Абхазии в российские программы поддержки молодежи, такие как «Большая перемена» — обратился кандидат в президенты Абхазии, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба.
Речь идет о таких проектах, как Движение первых, «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», форумы «Машук» и «Таврида» и другие. Школьникам и студентам из Абхазии будут предложены конкурсы по всем направлениям, в том числе спорт, образование, наука, культура, путешествия. «Таким образом, абхазская молодежь получит возможность в полной мере воспользоваться российскими программами постоянной поддержки талантливых и активных ребят», — отметил Песков.
НОВОСТИ
- 20:00 22.02.2025
- США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН с осуждением РФ, Киев отказался — WP
- 19:00 22.02.2025
- Под контролем ВСУ остается около 0,5% территории ЛНР — Марочко
- 18:30 22.02.2025
- Зеленский не готов подписать соглашение о полезных ископаемых на условиях США — СМИ
- 18:00 22.02.2025
- Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» собирались устроить теракт в Каспийске
- 17:30 22.02.2025
- ВСУ потеряли более 190 военнослужащих в Курской области за сутки
- 17:00 22.02.2025
- Трое детей погибли, еще двое спасены при пожаре в частном доме в Курганской области
- 16:00 22.02.2025
- Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике
- 15:00 22.02.2025
- Военные РФ освободили Новолюбовку в ЛНР
- 14:00 22.02.2025
- Более половины поляков против военной помощи Киеву — опрос
- 13:00 22.02.2025
- Требования для решивших вернуться в РФ западных компаний будут совсем иными — Решетников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать