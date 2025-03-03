Упавший беспилотник найден перед частным домом в Абинске на Кубани, выставлено оцепление
16:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Упавший беспилотник обнаружен около частного дома в Абинске в Краснодарском крае, территория оцеплена, сообщается в телеграм-канале операштаба региона.
″В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, беспилотник без взрывоопасной части. Пострадавших и разрушений нет″, — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:34 03.03.2025
- Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на берегу Ладожского озера
- 16:32 03.03.2025
- Почти 2 млн человек воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты
- 16:12 03.03.2025
- ВСУ потеряли более 160 военных и 9 бронемашин на курском направлении за сутки
- 15:32 03.03.2025
- Лукашенко не считает возможным прощение чиновников, выступивших против государства
- 15:12 03.03.2025
- Президент Австрии привел к присяге правительственную коалицию АНП, СДПА и NEOS
- 15:00 03.03.2025
- Зеленский забыл, где находится — экс-премьер Польши
- 14:58 03.03.2025
- Победители XIII Зимних спортивных игр «Роснефти» получили награды
- 14:32 03.03.2025
- Коллективный Запад распадается, но «партия войны» на Украине сильна — Песков
- 14:12 03.03.2025
- НАТО превратилась в наступательный альянс в конце 1990-х годов, заявил экс-посол США
- 14:00 03.03.2025
- В ВСУ признали потери личного состава в результате удара по полигону
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать