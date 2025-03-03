Упавший беспилотник найден перед частным домом в Абинске на Кубани, выставлено оцепление

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упавший беспилотник обнаружен около частного дома в Абинске в Краснодарском крае, территория оцеплена, сообщается в телеграм-канале операштаба региона.

″В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, беспилотник без взрывоопасной части. Пострадавших и разрушений нет″, — говорится в сообщении.