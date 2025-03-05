Первая в России геомагнитная модель высокого разрешения разработана «Роснефтью»

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Представители московского научного института «Роснефти» в сотрудничестве с Геофизическим центром Российской академии наук создали геомагнитную модель - математическое описание магнитного поля Земли. Инновационная разработка позволяет с высокой точностью управлять траекторией скважины в процессе бурения. Такая модель особенно важна на работы нефтяников территориях с аномальным геомагнитным полем, где скопления горных пород могут искажать магнитное поле Земли и без учета искажений нельзя правильно верно определить положение ствола в скважине для бурения.

Модель позволяет получить геомагнитные данные с детализацией 38 км - это одно из наиболее высоких разрешений в мире. Достоверность прогноза была подтверждена результатами фактических инструментальных наблюдений на Приобском и Приразломном месторождениях «Роснефти» в Западной Сибири. Также нефтяники уточнили критерии применимости модели на различных территориях.