0
0
137
НОВОСТИ

Первая в России геомагнитная модель высокого разрешения разработана «Роснефтью»

09:18 05.03.2025

Представители московского научного института «Роснефти» в сотрудничестве с Геофизическим центром Российской академии наук создали геомагнитную модель - математическое описание магнитного поля Земли. Инновационная разработка позволяет с высокой точностью управлять траекторией скважины в процессе бурения. Такая модель особенно важна на работы нефтяников территориях с аномальным геомагнитным полем, где скопления горных пород могут искажать магнитное поле Земли и без учета искажений нельзя правильно верно определить положение ствола в скважине для бурения.

Модель позволяет получить геомагнитные данные с детализацией 38 км - это одно из наиболее высоких разрешений в мире. Достоверность прогноза была подтверждена результатами фактических инструментальных наблюдений на Приобском и Приразломном месторождениях «Роснефти» в Западной Сибири. Также нефтяники уточнили критерии применимости модели на различных территориях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 05.03.2025
Путин подписал указ о назначении Дронова врио главы Новгородской области
0
24
10:00 05.03.2025
США получили от России «убедительные сигналы» о том, что она готова к миру — Трамп
0
50
09:32 05.03.2025
Три человека пострадали в результате взрыва газа в кубанском Белореченске
0
120
09:20 05.03.2025
Трамп сообщил, что получил послание Зеленского о готовности к переговорам
0
159
09:05 05.03.2025
Четверо боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Махачкале
0
187
09:00 05.03.2025
Над четырьмя регионами РФ за ночь сбиты восемь БПЛА
0
193
22:40 04.03.2025
США готовы обсуждать вопрос об отмене санкций против РФ, наносящих ущерб Венгрии — Сийярто
0
875
22:00 04.03.2025
Дефицит бюджета РФ может быть выше плана при сохранении цен на нефть
0
856
21:20 04.03.2025
Зеленский посоветовался со Стармером перед тем, как высказаться по встрече с Трампом — Sky News
0
961
20:40 04.03.2025
Мьянма поддерживает СВО на Украине, победа будет за РФ — премьер
0
979

Возврат к списку