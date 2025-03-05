Победители конкурса лучших изобретений смогут получить допбаллы к ЕГЭ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения и Минобрнауки совместно со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) организуют конкурс лучших изобретений школьников, победители смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель центрального совета ВОИР Владимир Кононов.

«Минпросвещения совместно с Минобрнауки при участии ВОИР организуют конкурс лучших изобретений школьников. Победители и призеры такого конкурса смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ», — сказал Кононов.