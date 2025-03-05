Министр финансов США заявил, что никто не воспринимает Трюдо всерьез
12:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минфина США Скотт Бессент считает, что никто не воспринимает всерьез премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Такое мнение он выразил во вторник, комментируя введенные Оттавой ответные пошлины на импорт американских товаров.
«Он уже хромая утка, ходячий труп. Не думаю, что его когда-либо воспринимали серьезно <…>. Предполагаю, что на следующей неделе премьер-министром станет [бывший глава Банка Канады] Марк Карни. Он более благоразумен. Посмотрим, что будет», — сказал министр финансов США в эфире телеканала Fox News.
Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).
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