Для смены режима на Украине нужен переходный период под контролем РФ и США — Азаров

Смена режима на Украине возможна только при наличии переходного периода, который будут обеспечивать РФ и США. Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«Как же сменить этот режим? А вот для этого необходимо согласие двух важнейших сторон, какими являются Россия и США. Именно они могут обеспечить смену режима, переходной период, в течение которого будет формироваться обстановка для свободных выборов, восстановление демократических прав и свобод, возврат Конституции Украины, восстановление оппозиционных партий, средств массовой информации, ликвидация тайных тюрем, карательного режима. Когда все эти условия будут соблюдены — я думаю, что Трамп должен это понимать — тогда возможно создание нормального демократического режима», — сказал он.