Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже — CNN

09:05 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на пятницу, пройдет на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным телеканала, американские чиновники в последние дни столкнулись с серьезной проблемой при поиске места для саммита. Выяснилось, что из-за пика туристического сезона на Аляске практически не осталось доступных и при этом подходящих для встречи на высшем уровне площадок. После рассмотрения вариантов в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе организаторы пришли к выводу, что только Анкоридж располагает подходящими объектами.

Источники отмечают, что Белый дом надеялся избежать проведения встречи с российским лидером на американском военном объекте. Однако база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, отвечающим всем требованиям для проведения исторической встречи.

