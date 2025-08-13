0
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 46 украинских БПЛА

09:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Волгоградской области, семь — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Воронежской области, два — над территорией Республики Крым и два — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

