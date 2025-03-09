Сделка по минералам не вернет Киеву поставки оружия и разведданных из США - СМИ
15:37 09.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заключения сделки по украинским полезным ископаемым будет недостаточно для того, чтобы США возобновили предоставление Киеву военной помощи и обмен разведданными. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.
По их сведениям, американский лидер Дональд Трамп дал понять своим помощникам, что, помимо сделки, необходимо, чтобы Владимир Зеленский изменил свое отношение к переговорам о мире и проявил готовность идти на уступки, в том числе территориальные. Кроме того, Трамп добивается прогресса на пути к проведению выборов на Украине, а также хочет, чтобы Зеленский рассмотрел возможность уйти в отставку.
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