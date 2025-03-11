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НОВОСТИ

Кремль считает, что в ОБСЕ «большие проблемы»

14:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ничего не сделала для предотвращения конфликта на Украине, хотя могла. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Организация имеет большое проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это сделать», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о роли ОБСЕ в украинском урегулировании и о деятельности организации вообще.

Пескова спросили об этом в контексте визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

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