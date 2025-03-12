Сбер и музей-заповедник «Петергоф» договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий
16:52 12.03.2025
|
Фото пресс-службы музея-заповедника «Петергоф»
«У нас за плечами уже немало совместных проектов с музеем-заповедником «Петергоф» – это и реставрация легендарной скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льва», и ряд тематических экспозиций, – напомнил Герман Греф. – Подписание соглашения о сотрудничестве выводит наше взаимодействие на новый уровень. Мы будем фокусироваться на развитии технологий искусственного интеллекта в музейном деле, чтобы дать посетителям уникальный интерактивный опыт, который позволит ещё глубже погрузиться в историю нашей страны».
«Сохранение и изучение национального наследия, его реставрация и показ широкому кругу зрителей, организация работы с посетителями, привлечение молодого поколения – ключевые направления деятельности современного музея. Технологии искусственного интеллекта способны вывести эту работу на совершенно иной уровень. Тесное взаимодействие музеев и представителей крупного бизнеса сегодня позволяет не просто объединить накопленные знания, но и внедрить новые подходы», – отметила Ольга Любимова, министр культуры РФ.
«Музею сегодня важно не отставать от стремительно меняющегося мира и отвечать на запросы посетителей, – подчеркнул Роман Ковриков. – Для этого необходимо вдумчиво внедрять цифровые технологии, позволяющие анализировать посетительский опыт, коллекцию и рабочие процессы внутри музея. Так мы сможем и лучше узнать своего посетителя, и предложить ему именно то, за чем он будет возвращаться к нам. Для реализации этих целей нам нужна поддержка и участие надёжных партнеров, которые разделяют наши ценности».
Сбер и «Петергоф» планируют вместе развивать научно-исследовательскую, культурно-просветительскую и инновационную деятельность для сохранения исторического наследия, создавать и совершенствовать цифровые технологии и сервисы для посетителей. Также в фокусе внимания – разработка современных подходов к развитию и изменению операционной деятельности культурных организаций, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
НОВОСТИ
- 17:40 12.03.2025
- Боевики убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда в Пакистане — Reuters
- 17:12 12.03.2025
- Армия РФ создала несколько огневых мешков для ВСУ у Суджи — Марочко
- 17:00 12.03.2025
- Киев по итогам переговоров не будет признавать утрату территорий — Зеленский
- 16:32 12.03.2025
- Вопрос санкций ЕС против РФ может быть затронут на переговорах по Украине — Рубио
- 16:28 12.03.2025
- Клиентам Сбера в Турции будет доступна оплата по QR
- 16:12 12.03.2025
- Результаты выборов в Гренландии разочаруют Дональда Трампа — The Times
- 16:00 12.03.2025
- ВС РФ поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ
- 15:32 12.03.2025
- Израиль не потерпит закрепления вооруженных формирований на юге Сирии — офис Нетаньяху
- 15:12 12.03.2025
- ВС РФ освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
- 15:00 12.03.2025
- Некомплект личного состава во ФСИН достиг 23% — директор службы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать