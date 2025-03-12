Боевики убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда в Пакистане — Reuters

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда в Пакистане. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, об убийстве 50 заложников после захвата поезда заявили сами боевики.