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НОВОСТИ

Боевики убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда в Пакистане — Reuters

17:40 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда в Пакистане. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, об убийстве 50 заложников после захвата поезда заявили сами боевики.

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