Более 50% американцев считают экономический курс Трампа слишком непредсказуемым — опрос
10:20 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 57% американцев считают экономическую политику президента США Дональда Трампа «слишком непредсказуемой». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром Ipsos по заказу агентства Reuters.
По этим данным, эта доля опрошенных полагает, что введение Трампом высоких пошлин на ввоз товаров из других стран «спровоцировало мировую торговую войну». 32% участников исследования не согласны с такой позицией, еще 11% не имеют четкого мнения об экономической политике новой администрации США. При этом порядка 70% респондентов, включая 90% сторонников Демократической партии и 60% сторонников республиканцев, считают, что курс Трампа на введение высоких пошлин приведет к росту цен на продукты питания и товары повседневного пользования. Около трети (32%) опрошенных придерживаются мнения, что введение тарифов было «хорошей идеей», несмотря на вероятное повышение цен, 53% американцев не согласны с ними.
По оценкам 53% опрошенных, повышение ввозных пошлин повлечет больше негативных последствий для США, 31% респондентов придерживается противоположного мнения. Примерно 60% участников опроса полагают, что власти страны должны были сделать борьбу с инфляцией своей приоритетной задачей. В целом 44% респондентов заявили, что довольны работой Трампа на посту президента.
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