Рютте подтвердил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
16:32 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.
На вопрос в интервью Bloomberg TV, «действительно ли [президент США Дональд] Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», Рютте ответил: «Да».
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