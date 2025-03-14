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НОВОСТИ

Рютте подтвердил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

16:32 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

На вопрос в интервью Bloomberg TV, «действительно ли [президент США Дональд] Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», Рютте ответил: «Да».

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