Рютте подтвердил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

На вопрос в интервью Bloomberg TV, «действительно ли [президент США Дональд] Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», Рютте ответил: «Да».