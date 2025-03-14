В новом военном вузе в Ульяновске начнут готовить кадры для беспилотной авиации

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое высшее военное училище в Ульяновске займется в том числе подготовкой кадров для беспилотной авиации. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Алексей Русских после пленарного заседания Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, которое прошло в Ульяновске с участием полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.



Открытие нового военного училища для подготовки пилотов военно-транспортной авиации запланировано на 1 сентября 2025 года. Образовательное учреждение будет создано на базе бывших фондов военно-технического училища в Ульяновске.



«Принято министерством обороны совместно с правительством Ульяновской области очень важное решение по созданию у нас здесь, в Ульяновске, высшего военного училища по подготовке летчиков военно-транспортной и дальней авиации. И одной из дисциплин здесь будет преподаваться именно дисциплина о беспилотных летательных аппаратах», — сказал Русских, отвечая на вопрос ТАСС о подготовке кадров в сфере беспилотной авиации.





