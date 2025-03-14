В новом военном вузе в Ульяновске начнут готовить кадры для беспилотной авиации
21:10 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Открытие нового военного училища для подготовки пилотов военно-транспортной авиации запланировано на 1 сентября 2025 года. Образовательное учреждение будет создано на базе бывших фондов военно-технического училища в Ульяновске.
«Принято министерством обороны совместно с правительством Ульяновской области очень важное решение по созданию у нас здесь, в Ульяновске, высшего военного училища по подготовке летчиков военно-транспортной и дальней авиации. И одной из дисциплин здесь будет преподаваться именно дисциплина о беспилотных летательных аппаратах», — сказал Русских, отвечая на вопрос ТАСС о подготовке кадров в сфере беспилотной авиации.
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