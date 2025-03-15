Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон-грата

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил посла Южноафриканской Республики Ибрагима Расула персоной нон-грата.

«Мы больше не рады послу ЮАР в нашей великой стране. Ибрагим Расул — это политик-расист, который ненавидит Америку и ее президента. Нам нечего с ним обсуждать, и теперь он объявляется персоной нон-грата», — написал Рубио на своей странице в соцсети X.