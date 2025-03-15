Три человека погибли при взрыве на юге сирийского города Латакия
19:30 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере три человека погибли в результате мощного взрыва на юге сирийского города Латакия.
Как сообщил телеканал Syria-TV, в результате рухнуло одно из зданий в квартале Эр-Рамль. Среди жителей имеются раненые, их численность уточняется. Причины взрыва пока не установлены.
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