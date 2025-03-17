Перемирие на Украине невыгодно Еврокомиссии — источник
09:32 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможное перемирие на Украине сейчас крайне невыгодно Еврокомиссии, которая готовится представить 19 марта Белую книгу ЕС по обороне — долгосрочную стратегию милитаризации Евросоюза под контролем Брюсселя. Такое мнение высказал ТАСС источник в дипломатической миссии в Брюсселе одной из европейских стран.
«Перемирие на Украине крайне невыгодно Еврокомиссии в преддверии публикации Белой книги. Противостояние с Россией сейчас становится новым европейским проектом, который формирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она стремится значительно усилить власть Брюсселя над странами ЕС на почве противостояния российской угрозе, поэтому любое снижение напряженности на Украине подрывает эти планы», — отметил он.
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