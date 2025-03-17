Сибига назвал три «красных линии» Киева в случае переговоров

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не намерена официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в НАТО и Евросоюз и соглашаться на ограничение вооруженных сил. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, Украина никогда «не признает» утрату территорий, а также убеждена, что никто не может запрещать ей участвовать «в тех или иных союзах». «Будь то Европейский союз, будь то НАТО. Третье — не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — утверждал он, отвечая на вопрос о «красных линиях» Украины в случае начала переговоров.

Перечисляя «красные линии», Сибига не упомянул вопросы фактических границ, языковой и культурной политики.