Сибига назвал три «красных линии» Киева в случае переговоров
13:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не намерена официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в НАТО и Евросоюз и соглашаться на ограничение вооруженных сил. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию РБК-Украина.
По его словам, Украина никогда «не признает» утрату территорий, а также убеждена, что никто не может запрещать ей участвовать «в тех или иных союзах». «Будь то Европейский союз, будь то НАТО. Третье — не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — утверждал он, отвечая на вопрос о «красных линиях» Украины в случае начала переговоров.
Перечисляя «красные линии», Сибига не упомянул вопросы фактических границ, языковой и культурной политики.
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