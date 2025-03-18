Кабмин не исполняет поручения Путина в части обращения с животными — проект обращения ГД

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента страны Владимира Путина по вопросу обращения с животными, в том числе безнадзорными. Это следует из проекта обращения Думы к председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Государственная дума <…> отмечает неисполнение правительством Российской Федерации поручений президента Российской Федерации по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — отмечается в документе, размещенном в думской электронной базе.