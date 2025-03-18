Кабмин не исполняет поручения Путина в части обращения с животными — проект обращения ГД
11:20 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента страны Владимира Путина по вопросу обращения с животными, в том числе безнадзорными. Это следует из проекта обращения Думы к председателю правительства Михаилу Мишустину.
«Государственная дума <…> отмечает неисполнение правительством Российской Федерации поручений президента Российской Федерации по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — отмечается в документе, размещенном в думской электронной базе.
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