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Три человека ранены в результате подрыва автобуса на взрывном устройстве под Белгородом

11:05 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служебный автобус подорвался на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области. Ранены три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы. После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство получило повреждения», — написал он в своем телеграм-канале.

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