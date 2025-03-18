Три человека ранены в результате подрыва автобуса на взрывном устройстве под Белгородом

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служебный автобус подорвался на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области. Ранены три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы. После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство получило повреждения», — написал он в своем телеграм-канале.