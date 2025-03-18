ВС РФ поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
14:00 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска поразили за сутки объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 146 районах», — говорится в сообщении.
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