0
0
73
НОВОСТИ

Глава Ненецкого АО объявил о переходе на новую работу

16:12 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил о переходе на новую работу, об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале.

«Меня ждет новая работа», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 18.03.2025
В мире раскручивается новая спираль экономического соперничества — Путин
0
13
16:00 18.03.2025
ВСУ потеряли более 270 военных на курском направлении за сутки
0
118
15:32 18.03.2025
Нужно выработать единые подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний — Мантуров
0
172
15:12 18.03.2025
За последние 3 года в экономику РФ удалось вовлечь порядка 2 млн человек — Котяков
0
199
15:00 18.03.2025
У 76% украинцев нынешняя власть вызывает разочарование, стыд и злость — опрос
0
270
14:32 18.03.2025
Экономика РФ продолжает расти, но темпы замедляются — Решетников
0
286
14:12 18.03.2025
Большинство стран ЕС и Брюссель настроены продолжать конфликт на Украине — Сийярто
0
322
14:00 18.03.2025
ВС РФ поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
0
357
13:32 18.03.2025
ЦРУ приостановило ведение телеграм-канала для вербовки россиян — эксперт
0
366
13:20 18.03.2025
Сотрудники МЧС обезвредили в Курской области уже более 2 тыс. взрывоопасных предметов
0
354

Возврат к списку