Глава Ненецкого АО объявил о переходе на новую работу

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил о переходе на новую работу, об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале.

«Меня ждет новая работа», — сказал он.