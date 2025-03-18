Глава Ненецкого АО объявил о переходе на новую работу
16:12 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил о переходе на новую работу, об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале.
«Меня ждет новая работа», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:32 18.03.2025
- В мире раскручивается новая спираль экономического соперничества — Путин
- 16:00 18.03.2025
- ВСУ потеряли более 270 военных на курском направлении за сутки
- 15:32 18.03.2025
- Нужно выработать единые подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний — Мантуров
- 15:12 18.03.2025
- За последние 3 года в экономику РФ удалось вовлечь порядка 2 млн человек — Котяков
- 15:00 18.03.2025
- У 76% украинцев нынешняя власть вызывает разочарование, стыд и злость — опрос
- 14:32 18.03.2025
- Экономика РФ продолжает расти, но темпы замедляются — Решетников
- 14:12 18.03.2025
- Большинство стран ЕС и Брюссель настроены продолжать конфликт на Украине — Сийярто
- 14:00 18.03.2025
- ВС РФ поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
- 13:32 18.03.2025
- ЦРУ приостановило ведение телеграм-канала для вербовки россиян — эксперт
- 13:20 18.03.2025
- Сотрудники МЧС обезвредили в Курской области уже более 2 тыс. взрывоопасных предметов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать