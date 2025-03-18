Путин поручил следить за возвращением западных компаний, «хлопнувших дверью»
17:40 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из РФ, «хлопая дверью». Об этом глава государства заявил, выступая на съезде РСПП.
«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», — сказал глава государства.
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