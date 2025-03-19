ВСУ потеряли более 230 военных в Курской области за сутки — МО РФ
17:12 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки свыше 230 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА», — говорится в сообщении.
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