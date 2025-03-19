0
0
199
НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 230 военных в Курской области за сутки — МО РФ

17:12 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки свыше 230 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:37 19.03.2025
В телефонной беседе Путин и Трамп не обсуждали тему личной встречи
0
4
17:40 19.03.2025
Экспертные группы РФ и США обсудят Украину в Эр-Рияде в ближайшие дни — Уолтц
0
135
17:00 19.03.2025
Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175
0
222
16:32 19.03.2025
Пашинян заявил о готовности подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном
0
271
16:30 19.03.2025
Сбер готов профинансировать создание почти 27 тысяч новых гостиничных номеров
0
253
16:12 19.03.2025
Парламент Сербии принял отставку премьера, спикер допустила внеочередные выборы в июне
0
286
16:00 19.03.2025
Президент Венгрии вопреки призывам Брюсселя подписал закон о запрете на гей-парады*
0
317
15:32 19.03.2025
ВС РФ завершают разгром противника в Курской области — Путин
0
365
15:12 19.03.2025
Верить Киеву в вопросе прекращения ударов нельзя — Медведев
0
347
15:00 19.03.2025
Кремль продолжит диалог с США о прекращении поставок Киеву, но не публично - Песков
0
417

Возврат к списку