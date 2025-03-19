Зеленский согласился с предложением Трампа не бить по энергетическим объектам - СМИ
20:20 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский согласился на предложение президента США Дональда Трампа об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры сторон конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, Зеленский сообщил об этом решении в ходе телефонных переговоров в среду с американским лидером.
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