Ушедшим компаниям будет сложно вернуться в РФ — Медведев

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не выгоняла никакие из западных компаний — они ушли сами, и теперь им будет сложно вернуться. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил свои публикации в соцсетях в марте 2022 года. Тогда политик предупредил, что иностранным компаниям будет непросто вернуться на рынок РФ — вне зависимости от «причины исхода».

«Жизнь доказала правоту этих слов. Мы никого не выгоняли — они сами ушли. Кто-то под нажимом своих правительств, кто-то из страха, кто-то из солидарности с неонацистами», — подчеркнул Медведев.