Экономика РФ находится в зоне повышенной неопределенности — Набиуллина
16:12 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика находится в зоне повышенной неопределенности. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мы находимся в зоне повышенной неопределенности, связанной в том числе с внешними условиями», — сказала она.
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