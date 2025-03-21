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НОВОСТИ

Экономика РФ находится в зоне повышенной неопределенности — Набиуллина

16:12 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика находится в зоне повышенной неопределенности. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы находимся в зоне повышенной неопределенности, связанной в том числе с внешними условиями», — сказала она.

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