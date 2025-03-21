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В налоговой службе США обнаружился перерасход в 15 млрд на модернизацию в сфере ИТ

18:35 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внутренних доходов (IRS, главное ведомство США по сбору налогов) потратила на модернизацию в сфере информационных технологий порядка $15 млрд сверх заложенного бюджета и до сих пор не завершила ее, несмотря на отставание от графика на 29 лет. Об этом говорится в заявлении курируемого Илоном Маском ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), размещенном в социальной сети X.

Как следует из публикации, в DOGE пришли к выводу о том, что зачастую выделяемые правительством США средства на модернизацию в сфере информационных технологий в различных структурах уходят не на скорейшее достижение результата, а на оплату потраченного на этот процесс времени. «Следствием этого становится то, что подрядчики стремятся „никогда не завершать“ [модернизацию], что ведет к огромным расходам», — отметили в ведомстве.

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