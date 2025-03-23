Папа Римский Франциск впервые появился перед верующими за последние пять недель

14:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск, госпитализированный 14 февраля, впервые появился перед верующими за последние пять недель. Он показался на балконе одного из окон римской больницы имени Агостино Джемелли для традиционного воскресного благословения, после чего его выписали из медицинского учреждения. Перед больницей собрались несколько сотен человек, прямую трансляцию вел портал Vatican News.

«Спасибо всем», — произнес Папа, у которого ослаблен голос после интенсивной кислородной терапии. Позже пациент будет выписан.