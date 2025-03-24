Корабль ВМФ РФ осуществил минные постановки в Балтийском море

18:00 Источник: Интерфакс

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Кабардино-Балкария" выполнил минные постановки в морских полигонах, сообщил в понедельник Балтийский флот.

"Экипаж корабля осуществил постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных донных и якорных мин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Балтфлота, "все поставленные экипажем МПК мины были "обезврежены" минно-тральными кораблями".