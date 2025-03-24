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НОВОСТИ

Корабль ВМФ РФ осуществил минные постановки в Балтийском море

18:00 24.03.2025 Источник: Интерфакс

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Кабардино-Балкария" выполнил минные постановки в морских полигонах, сообщил в понедельник Балтийский флот.

"Экипаж корабля осуществил постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных донных и якорных мин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Балтфлота, "все поставленные экипажем МПК мины были "обезврежены" минно-тральными кораблями".

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