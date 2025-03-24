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Продавцы на маркетплейсах смогут проходить верификацию через «Госуслуги»

22:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продавцы на маркетплейсах и онлайн-сервисах смогут получить верификацию через портал «Госуслуги» и будут помечаться специальным индикатором. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Там рассказали, что маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников. Данная инициатива имеется в соответствующих поправках к законопроекту о противодействии кибермошенничеству, который Госдума рассмотрит во втором чтении 25 марта.

«Согласно инициативе, маркетплейсы и классифайды будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал „Госуслуг“, специальным визуальным индикатором. Таким образом, покупатели получат простой инструмент для оценки надежности продавца, что значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках», — отметили в аппарате.

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