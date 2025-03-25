Лидер Румынии усомнился, что ядерное оружие будет размещено на восточной границе НАТО
11:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио президента Румынии Илие Боложан считает, что ядерное оружие вряд ли будет размещено на восточной границе Североатлантического альянса, несмотря на соответствующий запрос Польши.
«Не будем забывать, что в Польше и Румынии проходят выборы, и необходимо проанализировать, не было ли сделано такое заявление [специально в преддверии] выборов. Мы находимся в ситуации, когда существуют договоры о нераспространении [ядерного] оружия <…>. Не будучи военным специалистом, я думаю, что маловероятно, что ядерное оружие будет размещено вблизи восточной границы. Не стоит преувеличивать и делать такие заявления», — сказал он в интервью телеканалу Antena 3, отвечая на вопрос о возможности запросить размещение ядерного оружия.
Врио главы государства также отметил, что Румыния заинтересована в сохранении функционирования военных баз альянса в стране, чтобы «гарантировать соблюдение планов, связанных с деятельностью НАТО». При этом Боложан еще раз подчеркнул, что Румыния не собирается отправлять войска на Украину, а присутствие военных баз НАТО гарантирует, что восточный фланг будет укреплен в достаточной мере.
НОВОСТИ
- 11:05 25.03.2025
- В Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме эвакуированы 150 человек
- 10:35 25.03.2025
- В Краснодаре при поддержке Сбера стартовал благотворительный проект для помощи особенным детям
- 10:32 25.03.2025
- 4% работодателей сократили зарплаты сотрудников в первом квартале 2025 года
- 10:20 25.03.2025
- Власти Аргентины обнародуют документы, касающиеся сбежавших в страну нацистов
- 10:05 25.03.2025
- Израиль нанес удар по военным объектам на двух сирийских базах
- 10:00 25.03.2025
- Врачей и учителей исключат из списка профессий для предоставления иностранцам ВНЖ
- 09:32 25.03.2025
- Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион
- 09:20 25.03.2025
- США позитивно оценивают переговоры в Эр-Рияде, вскоре сделают заявление — Reuters
- 09:05 25.03.2025
- Сербия после бомбардировок НАТО в 1999 году продолжает оставаться целью — Вучич
- 09:00 25.03.2025
- За ночь уничтожены 5 БПЛА над Крымом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать