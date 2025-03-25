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Дом в Махачкале, где произошел взрыв, был несанкционированно подключен к газу

12:20 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многоквартирный дом в Махачкале, где произошел взрыв, был несанкционированно подключен к газоснабжению. Об этом ТАСС сообщили в коммунальных службах города.

«По предварительной информации, проведено несанкционированное подключение к газоснабжению. Исполнительная техническая документация отсутствует», — сказал собеседник агентства.

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